Crac Nucera, 8 patteggiamenti: oltre 4 anni per l’ex faccendiere

Savona. Altro capitolo giudiziario per il crac Geo legato ad Andrea Nucera nell’ambito dei procedimenti per il reato di bancarotta fraudolenta. Le pene concordate tra difesa e accusa ammontano a 17 anni di carcere e 600 mila euro di risarcimento per i vari fallimenti a catena: in tutto, in sede giudiziale, sono stati disposti 8 patteggiamenti.

La pena maggiore è stata inflitta proprio a Nucera, quattro anni, quattro mesi e 20 giorni di carcere, oltre a 450 mila euro di risarcimento. L’ex faccendiere chiederà al giudice di scontare il residuo pena tramite i servizi sociali.

