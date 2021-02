“Genova città fragile”, al via il concorso grafico e fotografico lanciato dall’Ordine degli architetti

Genova. La fondazione dell’Ordine degli Architetti di Genova lancia un concorso grafico e fotografico sul tema della fragilità urbana. Per mettere in luce ciò che del tessuto urbano rimane spesso in ombra, luoghi irrisolti e preziosi tipici di una città metropolitana, spazi di cui bisognerebbe prendersi cura. Il concorso grafico / fotografico è aperto a tutti coloro che si occupano e si interessano di architettura, grafica, fotografia, illustrazione e arte visiva.

Genova e la sua area metropolitana è il luogo a cui la call si riferisce. Qui gli spazi interstiziali, le rilevanze storiche trascurate, il sistema delicato del verde urbano e periurbano, la soglia della linea di costa tra natura e aree portuali o industriali, sono solo alcuni dei possibili spunti che il nostro territorio può fornire.

