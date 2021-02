Interpellanza Lega palestre e agenzie di viaggi, Finale in Movimento: “Anche altre categorie colpite dalla pandemia”

Finale Ligure. Il gruppo consiliare di minoranza finalese “Lega Salvini Premier” ha recentemente presentato un’interpellanza avente ad oggetto i proprietari di agenzie viaggi e palestre, settori fortemente penalizzati dalla pandemia.

“Una proposta sicuramente condivisibile – spiegano in una nota dal gruppo consiliare Finale in Movimento -, ma che a nostro avviso risulta essere un po’ troppo parziale. Parziale perché purtroppo non sono soltanto palestre ed agenzie viaggio ad aver sofferto il pieno della pandemia, ma intere categorie di esercizi commerciali che si sono visti chiudere forzatamente le proprie serrande, oppure che hanno subito una riduzione ingente del volume di affari”.

... » Leggi tutto