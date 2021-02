Millesimo, partiti i lavori per la risistemazione viaria di via Mameli: abbattuti gli alberi ammalati e pericolanti

Millesimo. Al via il progetto di risistemazione viaria di via Mameli, la strada che porta al campo sportivo. Il primo step è stato il taglio di diversi alberi ammalati e ammalorati che, in seguito a verifiche di tecnici e professionisti del settore, “sono stati abbattuti in quanto giudicati pericolosi” spiega il sindaco Picalli.

“Le anomalie delle piante ammalorate – prosegue – erano già state evidenziate alla Regione Liguria tramite la Protezione Civile durante le emergenze delle allerte meteo rosse di novembre 2019 e dello scorso ottobre. È prevista la messa a dimora di nuove alberature più all’esterno delle esistenti permettendo l’allargamento viario”.

