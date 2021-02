Savona 2021, le forze progressiste si compattano su Marco Russo: “Ora il confronto programmatico”

Savona. “La candidatura a sindaco di Marco Russo per le prossime elezioni comunali di Savona sembra oramai avere il sostegno del PD e di altre forze politiche ed in queste condizioni pensiamo sia utile cercare di costruire un percorso unitario per confrontarsi con tale candidatura, che metta definitivamente da parte l’esperienza, per certi versi drammatica, di questi 5 anni di amministrazione di centrodestra”.

Così Noi per Savona, Rete a Sinistra – Savona, Linea Condivisa, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, Europa Verde e Il rosso non è il nero, pronte alla sfida elettorale per le prossime comunali a Savona.

... » Leggi tutto