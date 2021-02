All’orizzonte la nuova proposta del Cts

Si fa strada, qualora venisse accettata, l’idea di riapertura degli allenamenti anche per gli sport di contatto in zona gialla, accompagnata dall’Ok a palestre e piscine ma con limitazioni. Toccherà ora al Governo non appena sarà composto renderle operative con il nuovo Dpcm, a partire dal 6 marzo. Per gli scienziati la parola d’ordine è “Massima cautela, ma lo sport è importante soprattutto per i giovani e gli anziani”.

Queste sono le prime anticipazioni che potrebbero consentire la ripartenza di tutto lo sport: il Cts avrebbe infatti approvato alcune delle proposte avanzate dal Ministero dello sport e che dovrebbero essere inserite nel nuovo decreto. Rimane “il principio di massima cautela”, ma si ritiene “particolarmente importante il ritorno alla fruizione delle attività fisiche, soprattutto nei soggetti in età evolutiva e negli individui con patologie croniche e negli anziani” con aperture differenziate in base ai colori.

