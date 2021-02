Anagrafe antifascista e anticomunista, Mascia (Forza Italia): “Nostro obbiettivo era trovare una mediazione”

Genova. “Chi si è astenuto sapeva benissimo quale fosse il contenuto del testo”. Preferisce non entrare nel merito delle polemiche che si stanno giocando nel campo del centrosinistra, a Genova e non solo, ma Mario Mascia, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, rivendica l’impianto dell’ordine del giorno che fra le altre cose ha chiesto l’istituzione di un’anagrafe antifascista ma anche anticomunista e replica al centrosinistra: “Il testo dell’odg era noto da due settimane, difficile provare a sostenere che chi si è astenuto non sapesse per cosa si votasse”.

L’ordine del giorno era stato presentato alla penultima conferenza dei capigruppo a Tursi da Mascia e dalla collega della Lega Lorella Fontana. Era stato rinviato alla settimana successiva perché il consigliere d’opposizione Gianni Crivello aveva chiesto un rinvio per poter vagliare il documento.

... » Leggi tutto