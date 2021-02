Cgil: “Fascismo e comunismo non si possono equiparare, Bucci rimuova gli effetti dell’odg”

Genova. “Lascia sbigottiti la superficialità con la quale il consiglio comunale di Genova, nella giornata di ieri, ha approvato l’ordine del giorno che equipara il movimento comunista con la dittatura fascista e nazista”, esordiscono con queste parole Igor Magni e Fulvia Veirana, segretari generali della Cgil di Genova e della Liguria.

“Nazismo e fascismo sono nati come partiti unici in Germania e Italia con il fine esplicito di far prevalere la razza ariana e un gruppo sociale a discapito degli altri, soggiogando i popoli e commettendo atroci stragi per i loro obiettivi. Il comunismo è un movimento che si è sviluppato in tutto il mondo per promuovere uguaglianza, pace, libertà, solidarietà e democrazia” continuano Magni e Veirana.

