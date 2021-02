Contenitore rifiuti sanitari Covid in strada accanto ai bidoni della differenziata: è successo ad Albenga

Albenga. Accanto ai cassonetti della differenziata ad Albenga, è stato notato da un passante un bidoncino per i rifiuti speciali dedicato ai malati di Covid. Questa tipologia di rifiuti infatti dovrebbero essere conservati in casa dalla persona in quarantena, e solo un operatore della ditta specializzata può andare a ritirarlo presso il domicilio interessato.

“Questa mattina facendo una passeggiata ho notato che nella zona a mare, dopo il tunnel, vicino al campo da gioco privato, accanto ad una postazione punto di raccolta di una serie di contenitori della differenziata c’era anche un bidoncino, ‘spuntato dal nulla’”. Sono queste le parole di un passante ingauno che ha segnalato il fatto.

