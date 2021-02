CUP Liguria, aggiudicata la gara da 15 milioni: garantiti i 127 lavoratori del call center

Genova. Sarà il Gruppo GPI, capofila di un raggruppamento temporaneo di imprese insieme a Nethex Care Spa, a gestire per i prossimi cinque anni i servizi multicanale di accoglienza delle strutture sanitarie della Liguria.

Si è infatti appena conclusa la procedura di affidamento del nuovo contratto di appalto del servizio CUP Liguria, attraverso una gara europea indetta da Liguria Digitale, la società in house del sistema pubblico regionale che sviluppa la strategia digitale della Regione. Liguria Digitale è titolare di un contratto per la gestione di servizi, in tutta la Liguria, per l’accesso alle prestazioni sanitarie ambulatoriali erogate dalle asl e dalle aziende ospedaliere.

