Dagli spot alle fiction, un 2020 da record: così i registi si stanno innamorando della Liguria

Liguria. Sono state 211 le produzioni televisive censite e assistite da Genova Liguria Film Commission nel 2020, cifra che segna il record assoluto da sempre (nonostante l’emergenza Covid) e una crescita vertiginosa rispetto alle 150 del 2019. E inoltre 710 giornate di produzione, 9.200 giornate di lavoro e 5.436 notti in albergo per gli addetti del settore.

Non è un caso, dunque, se proprio in questi giorni a Genova sono in corso le riprese della fiction Blanca prodotta dalla società Lux Vide con la regia di Jan Maria Michelini e Maria Chiara Giannetta (la Capitana di Don Matteo) come protagonista. Non è un caso se anche l’anno prossimo sarà girata in città Sopravvissuti, la fiction di Raiuno con Lino Guanciale che racconta la storia di alcuni superstiti di un naufragio che cercano di tornare alla loro vita normale. Per non parlare di Petra, di cui è confermata la seconda stagione che vedrà come location protagonista ancora il capoluogo ligure.

... » Leggi tutto