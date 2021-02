Multe T-red, riunito il tavolo tecnico tra Comune di Genova e associazioni dei consumatori

Genova. Si è riunito oggi il tavolo tecnico per esaminare le problematiche operative inerenti alla gestione delle sanzioni per le infrazioni per l’errato uso delle corsie di canalizzazione (ai sensi dell’art 146 comma 2).

Erano presenti per il Comune di Genova gli assessori alla polizia locale Giorgio Viale e agli Affari legali Lorenza Rosso, il comandante della polizia locale Gianluca Giurato, i rappresentanti delle associazioni dei consumatori della Consulta Ligure Consumatori Utenti.

... » Leggi tutto