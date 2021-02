Punto Nascite Santa Corona: “Mancano medici per garantire la riapertura”

Pietra Ligure. “Toti ha promesso che la chiusura del punto nascite del Santa Corona sarebbe stata provvisoria per l’emergenza Covid. Ora pare che a prescindere dall’emergenza manchino medici per poter riaprire. Una cosa è certa: in Liguria per la sanità pubblica si naviga a vista”. Così il Comitato e gruppo social “Nascere a Pietra” torna all’attacco, anche in vista della manifestazione di sabato prossimo con una catena umana organizzata davanti all’ospedale pietrese.

“Da 4 mesi, subito dopo la rielezione di Toti, stiamo assistendo ad ulteriori azioni che impoveriscono la sanità pubblica ligure. Il ponente ligure è stato costretto a chiudere molti servizi come i punti di primo intervento di Cairo ed Albenga, tutti servizi che riguardano la salute dei cittadini in diversi settori, a cui si è aggiunta la chiusura del punto nascite del Santa Corona di Pietra Ligure, mentre interi ospedali vengono privatizzati: Albenga, Cairo, Bordighera”.

