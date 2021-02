Sanremo. «Un’altra aggressione nei confronti della Polizia Penitenziaria». Annuncia il SAPPe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) della Liguria «Quest’oggi un extracomunitario, appena arrestato per oltraggio a pubblico ufficiale, per motivi ancora in fase di accertamento ha letteralmente preso a bastonate un agente preposto alla vigilanza dei detenuti».

... » Leggi tutto