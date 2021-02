Treni, i sindacati chiedono alla Regione la reintroduzione degli Intercity: “Liguria di ponente è isolata”

Liguria. “Dal 1° febbraio è stata cancellata un’altra coppia di treni Thello in transito attraverso la Liguria, ed è in previsione per giugno la soppressione dell’ultima coppia rimasta; si parla dei treni Milano – Genova – Ventimiglia – Nizza e viceversa della Società Thello, partecipata di Trenitalia. Negli anni sono stati soppressi molti treni, isolando sempre più la nostra regione e, di fatto, creando una preoccupante differenza tra un ponente senza collegamenti rispetto ad un levante ben servito. “.

Così i sindacati dei trasporti, Uiltrasporti, FiltCgil, FitCisl, esprimono la loro preoccupazione in una lettera indirizzata al presidente della Regione Toti, all’Assessore ai trasporti Berrino, all’ Ad e alla Responsabile risorse umane di Trenitalia.

