Vaccarezza a Sansa: “Silver Vaccine Day non è l’estrazione del Superenalotto”

Genova. “L’ultima volta avevamo specificato che, per quanto concerne la vaccinazioni, il consigliere di minoranza Ferruccio Sansa aveva fatto un po’ di confusione (parecchia, in realtà) su tempi, modi e soprattutto numeri”, così dichiara Angelo Vaccarezza, capogruppo di Cambiamo! in consiglio regionale.

“Questa volta il nostro, non pago della brutta figura rimediata qualche giorno fa decide di aumentare numericamente le uscite evitabili di un’altra unità e si butta a capofitto nella feroce condanna della ‘estrazione casuale della vaccinazione degli over 80 liguri’, tanto per citare testualmente, dimostrando ancora una volta di non aver capito nulla di quanto stia accadendo”, continua.

