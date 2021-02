Genova. «Bene il milione e 200mila euro arrivati da Roma, in aggiunta ai 7 milioni già stanziati per andare a coprire ulteriori somme urgenze segnalate dai sindaci liguri per il maltempo che ha colpito la Liguria e in particolare l’Imperiese lo scorso 2 e 3 ottobre, ma questi fondi sono ancora del tutto insufficienti.

... » Leggi tutto