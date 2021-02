Pestaggio del giornalista Origone, il Siap: “Smentita tesi che lesioni fossero volontarie”

Genova. “Il fatto che le lesioni imputate ai colleghi in primo grado siano state giudicate “colpose” smentisce in modo clamoroso una lunga serie di dichiarazioni che volevano far apparire l’operato dei colleghi come un’azione volontaria o premeditata e si lanciavano in ingiustificabili rimandi a situazioni del passato, assolutamente non raffrontabili con l’episodio in questione”.

E’ una delle considerazioni del sindacato di polizia Siap a 24ore dalla sentenza di primo grado che ha condannato a 40 giorni di reclusione i 4 agenti del reparto mobile di Genova che picchiarono il giornalista di Repubblica Stefano Origone.

