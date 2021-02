Sanremo. Due cittadini francesi, F.S. di 38 anni e R.K. di 34 anni, nel tardo pomeriggio di ieri sono stati bloccati e denunciati dalla polizia, avvertita dai commessi, per essere trovati in possesso di un borsello prodotto da un noto marchio britannico del valore di 840 euro sottratto da un negozio all’interno del centro commerciale “The Mall“.

