Savona 2021, l’invito di Amoretti: “Unità di forze moderate di destra e sinistra per salvare la città”

Savona. “Non potrò mai essere un candidato di parte. Sono convinto che la salvezza di questa città passa dall’unità delle forze moderate di destra e di sinistra, senza estremismi e senza pregiudizi. Vedremo se anche a livello locale ci sono le condizioni per una larga coalizione”. E’ quanto afferma Dario Amoretti, probabile candidato sindaco di Savona per il centro-destra, in una lettera aperta inviata alla città ma indirizzata anche e soprattutto ai rappresentanti dei vari schieramenti.

Amoretti ritiene che “il problema non sia affatto vincere, ma governare. E credo che per governare non si possa rinunciare al contributo delle persone competenti presenti nella società civile che rifiutano l’omologazione di destra e sinistra, senza rinunciare ai propri valori e alle proprie provenienze politiche, anzi, mettendoli a disposizione e in discussione”.

... » Leggi tutto