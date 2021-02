Savona, la piccola Aurora Scarsi pronta a danzare su Rai1 a “Il Cantante Mascherato”

Savona. Dopo aver partecipato con grande successo ad “Italia’s Got Talent” 2017 insieme a papà Daniele, ecco in arrivo un’altra apparizione televisiva importante per la piccola Aurora Scarsi della Scuola Oasi Latina di Savona.

Domani sera, venerdì 12 febbraio, Aurora parteciperà al programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci “Il cantante mascherato”. La giovane savonese danzerà insieme alla compagnia “Experience Dance Company” del maestro e coreografo Matteo Addino.

... » Leggi tutto