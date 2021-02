Spaccio di eroina e crack in centro storico, maxi operazione della polizia: in corso arresti e sequestri

Genova. Maxi operazione della squadra mobile questa mattina in centro storico per il contrasto allo spaccio. Il blitz coordinato dalla Procura di Genova ha portato all’esecuzione di una decina ordinanze di custodia cautelare nei confronti di diverse persone, in prevalenza cittadini senegalesi, ritenuti responsabili a vario titolo, di produzione, detenzione e spaccio di crack ed eroina.

Per l’operazione sono impegnati oltre un centinaio di agenti, con l’ausilio di unità cinofile antidroga, e con la collaborazione della squadra mobile di Cuneo.

