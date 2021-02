Tesseramento 2021 Cambiamo: programmati incontri nelle sedi

Andora/Albenga. In occasione dell’apertura della nuova campagna per il tesseramento 2021 del partito del governatore Toti, Cambiamo, oltre alle adesioni on line attraverso il sito internet dedicato sono stati preparati alcuni incontri in provincia di Savona per sabato 13 e domenica 14 febbraio.

Il coordinatore regionale Angelo Vaccarezza sarà ad Albenga nella sede del point di Lungo Centa Croce Bianca al civico 17, dalle 10,30 alle 17,30; mentre ad Andora sarà Mauro Demichelis, coordinatore provinciale del partito, ad aprire le porte della sede di via Cavour 38, sempre dalle 10,30 alle 17.

