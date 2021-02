Yacht Club Italiano, a fine marzo torna la Genova Sailing Week

Genova. Un grande ritorno per lo Yacht Club Italiano: la Genova Sailing Week. La competizione, che trae le sue origini dalle prime regate organizzate dal club, è aperta alle classi ORC e IRC. Le regate si terranno dal 25 al 27 marzo nelle acque antistanti il Lido di Albaro.

Torna a fine marzo la manifestazione velica meglio conosciuta storicamente come le Regate Internazionali di Genova, per una tre giorni di prove nel periodo dell’anno in cui il golfo è, per tradizione, toccato dalle condizioni meteorologiche migliori.

Sotto la regia dello Yacht Club Italiano, le regate sono aperte alle imbarcazioni stazzate ORC/ORC Club e IRC.

