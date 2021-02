Autostrade: al via “My Way Liguria”, infotraffico e previsioni dei flussi

Liguria. “My Way”, il network di Autostrade per l’Italia che fornisce in tempo reale informazioni sull’andamento del traffico autostradale sui principali media nazionali, si arricchisce di un nuovo circuito, appositamente dedicato agli automobilisti della regione Liguria.

A partire da oggi viene infatti messo a disposizione degli utenti liguri un nuovo servizio di infotraffico e di previsioni di viabilità sulle reti regionali gestite da Autostrade per l’Italia. In particolare, ogni giorno, verrà diffuso un “bollettino previsionale” che consentirà ad automobilisti e autotrasportatori di programmare i propri spostamenti con maggiore consapevolezza rispetto alle condizioni di traffico del giorno successivo. Ogni venerdì saranno invece diffuse le previsioni sull’andamento della viabilità per l’intera settimana.

... » Leggi tutto