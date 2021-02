Autostrade, sulla A7 da lunedì i cantieri nella galleria Monte Galletto: cosa cambia

Genova. Nell’ambito del piano di interventi per il potenziamento e l’ammodernamento della rete ligure, concordato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è pianificato per lunedì 15 febbraio alle 6.00 l’avvio dei lavori di manutenzione della galleria Monte Galletto, sulla A7, Serravalle – Genova. Lo comunica Autostrade per l’Italia.

L’intervento, che si concluderà entro il prossimo 31 marzo, rientra tra i lavori programmati in questa fase per liberare la cerchia cittadina dalle attività di manutenzione in galleria entro giugno. La pianificazione è stata oggi oggetto di condivisione con le associazioni dell’autotrasporto regionale, in una riunione organizzata dall’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Liguria, a cui ha presto parte anche il MIT.

