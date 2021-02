Domani a Marassi i funerali di Federica Picasso, la donna morta in monopattino

Genova. Si terranno domani, sabato 13 febbraio, alle 11e30 del mattino nella parrocchia di Santa Margherita a Marassi i funerali di Federica Picasso, la donna morta l’8 febbraio in un incidente in via Monticelli, a Genova, mentre era alla guida del suo monopattino.

Federica Picasso, 35 anni, era sposata e aveva una bambina di 6 anni che aveva appena portato a scuola. Aveva scelto di viaggiare con quel tipo di mezzo elettrico per evitare gli autobus: aveva paura di potersi ammalare di Covid e di contagiare i propri familiari.

