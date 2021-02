Loano, pronta a partire la riqualificazione del PalaGarassini: previsti lavori per 600 mila euro

Loano. Ammontano a ben 600 mila euro gli interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico che l’amministrazione comunale del sindaco Luigi Pignocca ha stabilito di effettuare al PalaGarassini di località Fej a Loano. Il progetto, elaborato dal funzionario dei lavori pubblici del Comune di Loano ingegner Luciano Vicinanza, ha ottenuto il via libera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (Cipe) dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e sarà finanziato tramite mutuo concesso dall’Istituto per il Credito Sportivo del Coni. I lavori dovrebbero cominciare nel prossimo mese di aprire e dureranno 120 giorni circa.

“Questo progetto – commenta il sindaco Luigi Pignocca – rappresenta probabilmente il più cospicuo e ingente pacchetto di interventi mai programmato al palazzetto dello sport negli ultimi 20-25 anni. Il PalaGarassini è frequentato regolarmente da società, associazioni e semplici sportivi provenienti dall’intero comprensorio ed ospita eventi e manifestazioni anche di carattere internazionale. Ma ha ormai ‘una certa età’ e per poter essere mantenuto in perfetta efficienza abbisogna di interventi più massivi, specie sul fronte dell’efficientamento energetico. Negli anni il nostro Comune ha effettuato regolarmente piccoli e grandi lavori di manutenzione. Ora, però, si è reso necessario qualcosa di più radicale”.

