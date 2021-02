Recco, al via il concorso per la riqualificazione del waterfront cittadino

Genova. Il Comune di Recco compie un altro passo in avanti per rendere la città più moderna e funzionale. E’ stato pubblicato il bando di concorso nazionale di progettazione per la riqualificazione ambientale della parte centrale del lungomare, un’autentica risorsa e un’occasione di vero restyling per la città stessa. Il bando traccia il nuovo assetto attraverso una “sfida” rivolta agli architetti e agli ingegneri italiani, abilitati all’esercizio della professione. Il concorso, articolato in un’unica fase con partecipazione esclusivamente in forma anonima, è finalizzato a individuare la migliore proposta tra quelle presentate entro il termine fissato del 30 aprile alle ore 12.

Oltre a immaginare il futuro scenario della parte centrale della passeggiata a mare, nello spazio compreso tra via Biagio Assereto, lungomare Bettolo e piazzetta del Capitaneato, con il rifacimento della pavimentazione per i percorsi pedonali, per creare una saldatura con gli spazi frammentari circostanti, la visibilità del mare e l’accessibilità alla spiaggia, i partecipanti dovranno indicare l’integrazione tra verde, illuminazione, pavimentazione, arredo urbano, viabilità e socialità. Gli obiettivi della progettazione dovranno ispirarsi alla massima sostenibilità ambientale.

