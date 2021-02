Genova. Mentre Ranieri, in conferenza stampa, rende noto che il ritorno in attività di Gabbiadini è alle porte e che addirittura Ferrari potrebbe far parte dell’undici di partenza, contro la Fiorentina, Tufano dirama la lista dei convocati della Primavera, che affronterà la Spal (seconda in classifica), nel match di recupero della sesta giornata del campionato

Portieri: Gentile, Saio, Zovko.

