Sanremo, via Duca d’Aosta diventa off limits per i mezzi pesanti

Sanremo. Cambia in maniera permanente la viabilità in via Duca d’Aosta. La strada che dalla Statale Aurelia, in zona Capo Verde, conduce alla frazione collinare del Poggio, è stata negli scorsi anni soggetta a diversi smottamenti e frane, con in ultimo il sinistro di due settimane fa che, proprio nei pressi del bivio dall’arteria principale, aveva causato anche una fuga di gas. La via rappresenta l’ultima salita della corsa ciclistica Milano-Sanremo, la “Classicissima di Primavera”.

