Coronavirus, Liguria entra in zona arancione. Di Baldassarre (Confcommercio): «Associazioni fanno da diga, ma rabbia è tanta»

Sanremo. «Tutte le associazioni di categoria hanno cercato fino ad ora di fare da diga per la rabbia che c’è. Sì, rabbia, perché ci sono madri e padri che lavorano per dar da mangiare ai propri figli. Bisogna prendere atto di ciò che sta accadendo: sedersi a un tavolo e capire come aiutare queste famiglie». Lo ha detto Andrea Di Baldassarre, ristoratore e presidente di Confcommercio Sanremo. Anche lui, come tanti sui colleghi nella centralissima piazza Bresca, alle 18 ha abbassato le serrande del proprio locale. Da domani, chi vorrà potrà tenere aperto solo per asporto o delivery: l’ordinanza a firma del ministero della Salute Roberto Speranza parla chiaro.

