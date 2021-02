Coronavirus, partite le vaccinazioni ai frontalieri. Il primo: «Sto benissimo, ora mi sento più sicuro»

Camporosso. E’ Domenico Lentini, 36 anni, di Camporosso, il primo lavoratore frontaliere vaccinato contro il Covid-19. «In questo periodo ci sono molti contagi in Francia, soprattutto nella zona di Nizza – ha dichiarato il giovane, che lavora come tecnico di manutenzione nell’ambito dell’industria alimentare a Nizza -. Sono d’accordo a vaccinare i frontalieri: alla fine non è nulla di traumatico e sono contento di averlo fatto, per me e per la mia famiglia».

