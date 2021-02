“Da.Fra”, la bottega dei sapori amplia l’offerta. Da oggi polli arrosto e patate al forno nostrani take away

Sanremo. La bottega dei sapori liguro-campani di corso Mazzini 12, “Da.Fra”, è pronta ad ampliare la sua offerta gastronomica con una serie di novità culinarie. Si parte dall’arrosto e polli arrosto nostrani, rigorosamente senza antibiotici e serviti con le patate al forno del territorio. Un pacchetto take away – come va di moda adesso – che si può ritirare a tutte le ore in negozio o riceverlo comodamente a domicilio, così come tutti i prodotti dell’alimentari condotto dal giovane Francesco Iavarone.

