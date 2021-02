Da lunedì l’ufficio postale di Manesseno torna operativo 6 giorni alla settimana

Genova. Poste Italiane ha previsto un graduale e costante ripristino dell’offerta dei servizi su tutto il territorio nazionale, con un progressivo ampliamento dell’operatività degli Uffici Postali, pur nella attuale emergenza pandemica.

In particolare, da lunedì 15 febbraio, la sede di Manesseno in Via Poirè tornerà ad osservare orari e giorni di apertura previste prima dell’avvento della pandemia: dalle ore 8:20 alle ore 13:35 dal lunedì al venerdì ed il sabato fino alle ore 12:35.

