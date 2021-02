“Dammi 100 euro o faccio saltare in aria la chiesa”, tenta rapina dai frati ma viene arrestato

Genova. E’ entrato in chiesa durante la messa, ha iniziato a disturbare i fedeli toccando le loro teste e chiedendo denaro in maniera insistente – ci aveva già provato nelle ore precedenti con i frati dello stesso convento – ma non trovando risposte ha deciso di mettersi urlare contro uno dei religiosi “dammi 100 euro o ti faccio saltare in aria la chiesa”.

Questo l’epilogo di una tentata rapina all’interno della chiesa di Nostra signora degli Angeli, legata al convento dei frati francescani, a Voltri. Anzi, l’epilogo è stato l’arresto del responsabile della movimentata questua, un uomo di 37 anni, italiano, senza fissa dimora.

