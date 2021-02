Governo Draghi, Toti: “Si parta da vaccini, lavoratori e imprese”

Regione. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti affida a Facebook il suo augurio di buon lavoro al nuovo premier Mario Draghi che oggi alle 12 giurerà insieme alla squadra dei ministri.

“Il presidente Draghi ha sciolto la riserva e ha presentato la lista dei Ministri del suo Governo. In bocca al lupo a lui e alla sua squadra. Ci aspettano giorni difficili, come dimostra la decisone che da domenica riporterà la Liguria in zona arancione per altre due settimane”.

... » Leggi tutto