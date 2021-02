Incidente in monopattino, il dolore di Marassi per l’ultimo saluto a Federica Picasso

Genova. Sulla bara una maglia rossoblù col numero 12, il “dodicesimo uomo in campo”, cioè la tifoseria genoana di cui lei faceva parte da sempre, con le firme degli amici. E poi i bimbi che si tengono per mano per supportare la piccola Matilde, da lunedì scorso rimasta all’improvviso senza la mamma, per una ragione difficile da spiegare e da comprendere perfino per gli adulti.

Marassi si stringe intorno alla famiglia di Federica Picasso, la 35enne rimasta vittima di un incidente stradale lunedì scorso mentre raggiungeva il posto di lavoro in monopattino, come faceva tutte le mattine dopo aver accompagnato la sua bimba a scuola in piazza Galileo Ferraris. Stamattina il funerale nella chiesa di Santa Margherita in via Bertuccioni, riempita finché le norme anti Covid lo hanno permesso, con decine di persone rimaste ad attendere all’esterno.

