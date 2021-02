Pesca a strascico, Piana: “I nuovi divieti uccidono il settore”

Regione. E’ del 10 febbraio scorso un decreto che “di fatto porterà alla chiusura delle imprese di pesca a strascico in Liguria. Tale decreto ha introdotto due novità che non consentiranno al settore di sopravvivere e soprattutto non permetterà a ristoratori e consumatori di avere sulle proprie tavole gamberi, merlani, scampi, triglie e tutti questi pesci di pregio che lo strascico cattura”.

“Nuovi divieti e regole non accettabili per chi lavora sulla pesca a strascico rendono allarmante la situazione – dichiara il vice presidente e assessore alla pesca e all’acquacoltura Alessandro Piana- di un comparto già ampiamente penalizzato dalla delicata situazione di crisi della pandemia. La pubblicazione del Decreto governativo che incrementa il fermo biologico, impedisce acquisti e vendite di imbarcazioni al di fuori della GSA di competenza, risulta penalizzante soprattutto per la parte inerente la scelta irrevocabile per l’anno 2021 dell’utilizzo esclusivo dell’attrezzo. Una decisione mortificante per chi effettua ad esempio la pesca del gambero in profondità, una delle nostre eccellenze assolute”.

