A San Valentino ristoratori aperti nonostante la zona arancione: “Le multe? Non le pagheremo”

Liguria. Anche a Genova esplode la protesta dei ristoratori. Sono diversi i locali che oggi a pranzo hanno deciso di restare aperti nonostante i divieti previsti dalla zona arancione.

A guidare il fronte dei “disobbedienti” è Ivano Ricchebono, chef stellato del ristorante The Cook in vico Falamonica nel centro storico: “Avevamo già comprato tutte le scorte per San Valentino e alcune attrezzature specifiche, quindi ci è sembrato giusto aprire”. Dentro ci sono 7 tavoli per una quindicina di clienti: “Qualcuno non se l’è sentita e ha disdetto, ma facciamo comunque il tutto esaurito”.

