Cambiano i governi, c’è sempre Speranza: rabbia e vergogna per il “dispetto di San Valentino”

Savona. Il nuovo governo, quello di Draghi, ci interessa tutti come cittadini prima e come savonesi poi. Si può puntare subito l’attenzione su due ministeri chiave, quello del Turismo, nuovo perché slegato da altre deleghe e voluto dal presidente Mattarella in persona, e ovviamente quello della Salute, ancora affidato a Roberto Speranza di Liberi e Uguali.

Per guidare il Turismo Draghi ha scelto l’esponente dell’ala moderata della Lega Massimo Garavaglia, lombardo, 52 anni, due lauree (una in Economia e Commercio alla Bocconi e una in Scienze Politiche alla Statale di Milano), persona che si ascolta sempre volentieri.

... » Leggi tutto