Coronavirus, la gaffe sul sito della Regione Liguria: «Oggi è zona gialla»

Genova. Non bastava il caos delle continue ordinanze ministeriali e la confusione generata dai tanti Dpcm contenenti le regole alle quali i cittadini devono sottostare: a complicare la situazione ci si è messa pure Regione Liguria che sul sito internet dell’ente ha scritto che da oggi, domenica 14 febbraio, la Liguria è in zona gialla. E non arancione, come invece è secondo l’ordinanza del ministero alla Salute Roberto Speranza.

