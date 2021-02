Coronavirus, Toti: «Giornata complessa». Sulle proteste: «Le leggi si rispettano, ma comprendo esasperazione»

Genova. «E’ stata una giornata abbastanza complessa, da oggi la regione Liguria è in zona arancione. Ieri abbiamo lavorato moltissimo, ci siamo confrontati moltissimo con il nuovo e vecchio governo, perché i provvedimenti sono a cavallo tra i due governi: avevamo chiesto di poter posticipare l’entrata in area arancione nel nostro territorio di 12 ore, visto che poi in realtà i dati non sono così drammatici come qualcuno vorrebbe far credere, per far lavorare oggi i nostri ristoranti nel giorno di San Valentino ma ci è stato detto che non era possibile farlo». Lo ha detto durante il consueto aggiornamento sulla situazione Coronavirus in Liguria, il presidente Giovanni Toti che ha ricordato i tentativi fatti venerdì e sabato per posticipare l’entrata della regione nell’area di rischio arancione, che vieta le consumazioni ai tavoli in bar e ristoranti, aperti solo per asporto e consegne a domicilio.

... » Leggi tutto