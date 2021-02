Emozioni su tela, l’amore per la scrittura diventa arte con la ventimigliese Lorella

Ventimiglia. Un profondo amore per la scrittura, vista come un modo di esprimersi, liberarsi e di imprimere un momento per renderlo eterno. La passione della trentunenne ventimigliese Lorella Chiappalone ha radici lontane e la accompagna da quando era solo una bambina di nove anni che, ispirata dal mare, decise di prendere un foglio dalla borsa della madre e una penna per buttare giù di getto le sensazioni provate in quel momento.

