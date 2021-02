La PSA Olympia torna subito alla vittoria: espugnata Empoli al tie-break

Genova. Immediato riscatto della PSA Olympia dopo la battuta d’arresto del PalaFigoi della settimana scorsa contro Castelfranco. In terra toscana le ragazze di coach Matteo Zanoni superano al tie-break la Timenet Empoli Pallavolo al termine di una partita davvero bella e molto combattuta.

La gara si mette subito bene per le padrone di casa che si aggiudicano il primo set 25-21. Nel secondo la PSA Olympia sale in cattedra e rimette la sfida nuovamente sul risultato di parità chiudendo 20-25. La Timenet Empoli non accusa il colpo e nel terzo parziale, finito 25-22, ancora una volta torna avanti nel punteggio.

