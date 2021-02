Ponte Morandi, 30 mesi dal crollo: per i parenti delle vittime ancora troppe ferite aperte

Genova. Due anni e mezzo, trenta mesi dal crollo di ponte Morandi che ha causato la morte di 43 persone. Si rinnova il San Valentino di dolore per i parenti delle vittime che anche quest’anno, come gli ultimi due, si ritroveranno sul ponte delle Ratelle e poi nella radura della memoria in via Fillak per ricordare i loro cari con un omaggio floreale.

E mentre la città ha ricostruito e celebrato il nuovo viadotto che riunisce le sponde del Polcevera, sono ancora molte le ferite aperte per chi ha perso qualcuno in quel tragico 14 agosto. Il processo non è ancora iniziato e l’incidente probatorio sulle cause del crollo – in pratica un’anticipazione della prova nella fase delle indagini – rimarrà fermo fino al 18 febbraio per consentire ai periti degli indagati di acquisire il software usato dai tecnici della Procura per i calcoli di tiraggio dei cavi.

