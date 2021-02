Punto nascite Pietra, Andorattiva: “Sindaco Demichelis assente, forse non vuole infastidire Toti”

Andora/Pietra L. “Una fredda mattina di febbraio, anno 2021, verrà ricordata per la mobilitazione di una parte della società civile, associazioni, sindaci, sindacati, Pubbliche Assistenze, tutti schierati a guisa di ‘catena umana’, per difendere un diritto: quello alla salute.

Motivo della protesta, la chiusura del reparto di ostetricia – ginecologia dell’ospedale S.Corona di Pietra Ligure, attuata dalla dirigenza della ASL 2 Savonese. Una chiusura voluta ed attuata con motivazione iniziale di carenza posti letto covid, poi perpetrata per carenza di ginecologi”. A parlare, in una nota, è il gruppo Andorattiva.

“Chi protesta – spiegano – non vuole che ‘la politica’ metta a segno l’ennesimo colpo mortale al diritto alla salute. Chiudere quel reparto, potrebbe significare , non solo la vita di mamme e nascituri, che dovranno sobbarcarsi tragitti più lunghi ed insidiosi per recarsi negli ospedali rimasti ma anche disagi e costi onerosi anche solo per la banale diagnostica necessaria ad una gravidanza. Lodevole quindi, l’adesione data alla manifestazione, da parte della maggioranza dei sindaci delle comunità del territorio e la presenza “quasi” unanime delle P.A di cui aggiungiamo qui l’elenco dettagliato per trasparenza”.

