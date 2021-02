Serie D, Castellanzese contro Vado: la cronaca in diretta

Castellanza. Prima giornata di ritorno per il campionato di Serie D. Il Vado, terzultimo in classifica con soli 12 punti conquistati in 19 partite giocate, è ospite della Castellanzese, squadra che, come i rossoblù, è al secondo anno consecutivo in questa categoria. I neroverdi si trovano al quinto posto in graduatoria con 31 punti. Su questo campo, sette giorni fa, ha perso l’Imperia per 3 a 2.

All’andata, il 27 settembre, finì 1 a 1. I vadesi negli ultimi sei incontri hanno ottenuto solamente una vittoria e ben cinque sconfitte; non pareggiano dal 10 gennaio. Al contrario, la Castellanzese è in serie positiva da quattro turni, nei quali ha conquistato 10 punti.

