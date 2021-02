Un salto al Teatro Aycardi di Finalborgo

Il ritorno a “zona arancione” ha scaldato gli animi, più del San Valentino che avremmo festeggiato volentieri fuori casa. La delusione è forte, perché abbiamo tutti voglia e bisogno di uscire, di lavorare, di tornare ad avere speranza.

Abbiamo necessità di rinascita, di primavera, quindi per non consegnarsi allo sconforto, nell’impossibilità di fare altro, cerchiamo di pensare alle cose belle che faremo, vivremo e vedremo appena sarà consentito. Oggi facciamo un salto virtuale nella meravigliosa Finalborgo e ci godiamo lo spettacolo del Teatro Aycardi, dedicato al patrizio finalese Giovanni Andrea Aycardi. Costruito tra il 1804 e il 1806, l’Aycardi è il più antico teatro ottocentesco in Liguria.

