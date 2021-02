Un’auto e due tir contromano sulla A26, ecco il video: “Per poco non ci scappava il morto”

Masone. Un auto e due tir contromano in autostrada. È successo ieri mattina sulla A26 in direzione sud poco prima del casello di Masone. A testimoniarlo è un video condiviso da Davide Ottonello nel gruppo Facebook Viabilità valli Stura e Orba dove anche altri utenti hanno segnalato i due veicoli procedere in direzione opposta a quella della carreggiata.

L’avvistamento è avvenuto nella galleria Garrè, ad alcune centinaia di metri da uno dei numerosi scambi di carreggiata che interessano la A26 per i cantieri nelle gallerie.

